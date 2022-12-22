Ратникова предложила депутатам найти новые варианты названия Президента Татарстана
Зампред Госсовета Татарстана Римма Ратникова предложила депутатам до завтрашнего дня проработать варианты названия руководителя республики. Слово «глава», по ее мнению, не отражает национальные особенности республики, и к нему необходимо дополнение. В числе прочего, она предложила использовать наименование Юлбашчы.
«Чувство глубокого неудовлетворения также, как и у вас, оно у меня тоже есть. В частности, по наименованию высшего должного лица — в первую очередь. Потому что это наименование по всему проекту несколько раз на каждой странице идет, и такое сердцебиение вызывает...», — отметила она, призвав отказаться от слова «глава».
Найти аналог этому наименованию можно в тюркских языках, добавила она. «Мы ведь можем дополнительно найти названия должностей. И Дэулэт Башлыгы еще какие-то слова, из тюркских языков заимствование можно взять. Да даже Хаким, Баш Хаким, Амир, — отметила она. — Есть замечательно слово в татарском языке — Юлбашчы. Правда, оно использовалось как вождь, но, если ему придать сегодняшний смысл: юл — дорога, башчы — тот, кто ведет нас по этой дороге».
Это важная тема, так как в России сложилась непростая ситуация, и Татарстану в современных событиях отводится особая роль, подчеркнула она. «Идет перестройка в исламские страны, на Восток, а мы вот тут — давайте-ка отменим президента и будет глава как у всех. Ну мы давайте дополним как-то… Коллеги, хотя бы до завтра какое-то слово можно найти. Нельзя „президент“, но какое-то другое слово… Давайте подумаем», — призвала она участников заседания, добавив, что «дальше отступать некуда» и правки в любом случае внести придется.
«Как бы мы ни кипели, ни возмущались, уже пора», — сказала она.
Также Ратникова отметила, что над законопроектом провели колоссальную работу.
Напомним, сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты приняли решение доработать законопроект по внесению поправок в Конституцию Татарстана, который планировался к обсуждению на сессии Госсовета РТ завтра. Депутаты, в частности, обратили внимание на то, что в законопроекте не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей.
Закон о единой системе публичной власти в стране, который запрещает главам регионов именоваться президентами, принят Госдумой РФ в декабре 2021 года. Поправки в региональное законодательство в соответствии с законом предписано внести до 2023 года. Документом разрешено законодательным собраниям регионов самостоятельно определять число сроков нахождения в должности высшего должностного лица.