Комитет Госсовета РТ решил доработать пакет поправок в Конституцию республики

Сегодня члены комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали отозвать законопроект по внесению поправок в Конституцию Татарстана, который планировался к обсуждению на сессии Госсовета РТ завтра.

Основным моментом, на который обратили внимание депутаты, стало то, что в законопроекте не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей. Такая возможность предусмотрена Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» от 21 декабря 2021 года №414-Ф3.

В представленной редакции эта возможность не была учтена.

Поэтому у депутатов возник вопрос: почему при разработке законодательной инициативы указанная норма федерального закона не была реализована. Представляется очевидным, что богатая история республики, в том числе зарождения и развития ее государственности, должна быть учтена при определении наименования органа публичной власти, считают депутаты. По итогам обсуждения было принято решение о необходимости доработки документа.

