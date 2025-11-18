«Ратмир, защитник мира»: боец СВО из Челнов приехал на выписку новорожденного сына

Счастье и волнение – те чувства, которые испытывают молодые родители при торжественной выписке из роддома. В Набережных Челнах встретили Кристину Захидовну и ее мужа, военнослужащего с позывным Шкет. Этот день собрал всю их большую семью: родители Кристины приехали из другого города, чтобы присутствовать при важном событии.

По такому радостному поводу Эмилю, который находится на передовой с 2022 года, был предоставлен отпуск. Он участвовал в СВО после объявления частичной мобилизации и был удостоен награды «За храбрость». Воспоминания о службе остаются в памяти.

«Обстрел был, как раз 1 мая 2023 года. Вытаскивали тяжело раненного бойца. Получается, на носилках, условия-то там: лесополоса, дождь, грязь. Мобильного передвижения нет, транспорта, на себе несешь. 1,5 км мы несли около трех часов. Кажется, вечность длится», – рассказал Эмиль.

Сегодня радость Эмиля уже другого рода: впервые он держал на руках новорожденного сына, которого назвали Ратмиром. Кристина делится эмоциями. «Счастлива, что наконец-то домой, собралась вся семья. Я всю беременность его ждала. Наконец-то увиделись. Счастье!»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Родители молодой семьи были на празднике рождения Ратмира не менее взволнованы. Захид, отец Кристины, отметил: «Шестой внук у нас родился. Спасибо вам, что уделили время, что снимаете. Зять приехал. Мы очень рады. Мы из Ульяновской области приехали. Мир во всем мире. Пускай рождение будет больше!»

Елена, мама Кристины, добавила: «Рады, что зять вернулся, дали ему отпуск, потому что появился сын. Мы очень рады, что он присутствует в этом событии, в котором он главный герой».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Резеда, мама Эмиля, также поделилась радостью. «Радостное событие. То, что, во-первых, он приехал; во-вторых, хорошо, что родился внук. Дай Бог, чтобы так и было».

Особое внимание событию придали и официальные гости: мэр города Наиль Магдеев и депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

«Сегодня, когда мы вышли из дома, каждый обратил внимание на чудный день, кристальный воздух. В этот день хочется распахнуть сердце, дышать полной грудью. Мне кажется, это знак, что маленький Ратмир проживет счастливую, светлую жизнь», – отметила депутат.

Мэр города подчеркнул символизм имени ребенка.

«Неслучайно Кристина и Эмиль дали красивое имя малышу – Ратмир, защитник мира. Эмиль знает, какой ценой достается мир. И, безусловно, мы еще раз говорим ему огромное спасибо», – сказал он.

По доброй традиции, молодых родителей не оставили без подарков: им вручили 100 тысяч рублей и набор вещей для новорожденного.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.