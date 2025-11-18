Коллектив «Челныводоканала» передал гуманитарный груз военным в зону СВО

Сотрудники предприятия «Челныводоканал» вновь оказали поддержку защитникам Родины, собрав гуманитарный груз, включающий более 600 окопных свечей, изготовленных силами коллектива. Каждая свеча предназначена стать источником света и тепла, поддерживая боевой дух военнослужащих даже в сложных погодных условиях.

Помимо свечей, в состав груза вошли хозяйственные перчатки, гигиенические принадлежности и продукты питания длительного хранения – предметы первой необходимости для фронтовых условий.

Эта инициатива стала частью постоянной программы поддержки, которую предприятие реализует для бойцов СВО. С начала года сотрудники изготовили более 2 тыс. окопных свечей, а за последние два года силами коллектива было отправлено уже 4 тыс. свечей.

Вся собранная помощь будет передана адресатам, подчеркивая, что поддержка фронта – дело каждого гражданина, а коллективные усилия способны стать настоящим источником надежды и заботы для тех, кто защищает страну.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.