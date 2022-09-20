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Технологии
20 сентября 2022  00:21

РАТЭК назвала обязательные условия легальной продажи iPhone 14 в России

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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) перечислила обязательных условиях легальной реализации в РФ iPhone 14 и других новых смартфонов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В заявлении ассоциации сказано, что обязательно необходимы документы, подтверждающие соответствие устройства требованиям, установленным техническими регламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), — сертификаты и декларации.

Кроме того, следует иметь нотификацию о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров ЕАЭС или заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ. «Без наличия указанных документов данные товары не могут легально обращаться на российском рынке», — предупредили в РАТЭК.

Ранее в пресс-службе маркетплейса Ozon пообещали, что россияне смогут приобрести новые iPhone 14 с экспресс-доставкой в тот же день. В свою очередь МТС и группа «М.Видео-Эльдорадо» начали принимать предварительные заказы на эти гаджеты.

Корпорация Apple 7 сентября представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами. Старт продаж стандартных версий в США был назначен на 16 сентября, а Pro — на 7 октября. 

#Apple #iPhone
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