Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами

Корпорация Apple представила новые модели смартфонов — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а также ряд других гаджетов.

У iPhone 14 и iPhone 14 Plus будет тот же процессор А15 Bionic, что и у iPhone 13 Pro. Диагональ экрана увеличена до 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Гаджеты будут выдержаны в пяти цветах: черном, белом, фиолетовом, красном и голубом. Мощность основной камеры у обеих моделей — 12 мегапикселей, она оснащена автофокусом.

У устройств для американского рынка не будет лотка для SIM-карты, вместо нее будет использоваться виртуальная eSIM. Помимо прочего, в Соединенных Штатах и Канаде гаджеты можно будет использовать для экстренных звонков с помощью спутниковой связи. Базовая стоимость составит 799 и 899 долларов.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max окажутся оснащены процессором A16 Bionic. Диагональ экрана у них будет равняться тем же 6,1 и 6,7 дюйма. Цветов у гаджетов будет четыре: черный, серебристый, золотой и темно-фиолетовый. При этом главным визуальным отличием станет отсутствие так называемой «челки» для фронтальной камеры, вместо нее предусмотрен вырез.

Мощность основной камеры у обеих моделей — 48 мегапикселей. Функция Always-On Display позволит отображать системные виджеты и уведомления даже на заблокированном экране. Базовая стоимость составит 999 и 1099 долларов соответственно.

Кроме того, Apple презентовала три модели часов: Apple Watch Series 8, второе поколение Apple Watch SE и Apple Watch Ultra, а также второе поколение наушников AirPods Pro.