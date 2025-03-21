В Татарстане зарплаты химиков за год выросли на 15%

Расходы на оплату труда сотрудников химических предприятий в Татарстане увеличились на 15% в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности по РСБУ «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» (входят в СИБУР).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан возглавил рейтинг регионов Приволжского федерального округа по зарплатам в отраслях. В республике наиболее высокооплачиваемой была признана химическая отрасль, сотрудники которой в среднем зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, в сентябре прошлого года стало известно, что совокупный рост заработных плат рабочих нефтехимических предприятий за три года составил 90%.