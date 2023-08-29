Расходы консолидированного бюджета Татарстана с начала года превысили 257 млрд рублей

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За период с января по июль текущего, 2023 года расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 257,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.

«Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан за семь месяцев составили 257,5 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета — 217,7 млрд рублей, местных бюджетов — 85 млрд рублей», — пояснила спикер.

При этом, по словам замминистра, в республике на социально-культурную сферу приходится более половины, 56%, от общего объема расходов.

Замглавы Минфина РТ также добавила, что поступившие доходы и имевшиеся на начало года остатки бюджетных средств позволили Татарстану полностью выплатить зарплаты, обеспечить реализацию майских указов Президента РФ Владимира Путина и достичь некоторых других целей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан занял 7-е место среди регионов РФ по объемам доходов консолидированного бюджета. В бюджет республики поступило 225 млрд рублей, а в местные бюджеты — 37,5 млрд.