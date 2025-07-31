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Происшествия 31 июля 2025 10:39

Количество пострадавших в ДТП на дорогах Татарстана детей выросло более чем на 10%

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Количество пострадавших в ДТП на дорогах Татарстана детей выросло более чем на 10%
Фото: Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

С начала года в Татарстане произошло на 16 ДТП с детьми больше, чем за аналогичный период прошлого года. Травмы получили 265 детей — это также на 15 случаев больше, чем годом ранее. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов.

Он добавил, что в этом году в результате ДТП на дорогах республики погибли 7 детей. Кроме того, с начала года было пресечено более 7 тыс. нарушений при перевозке детей.

«Такая ситуация требует немедленного внимания и активных действий со стороны всех участников процесса обеспечения детской безопасности», – отметил представитель ведомства.

#госавтоинспекция #статистика ДТП
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