Рассман: В послании Минниханов уделил особое внимание вопросам экономики

В своем послании Президент Татарстана Рустам Минниханов уделил особое внимание вопросам экономики и промышленности. Об этом сказал заместитель гендиректора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Игорь Рассман на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

«Вопросам экономики и промышленности в послании Президента Татарстана традиционно уделяется большое значение. Основной посыл заключается в том, что, несмотря на все обстоятельства, промышленный комплекс республики чувствует себя нормально. По итогам девяти месяцев ожидаемый индекс промышленного производства – более 109% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», – проинформировал докладчик.

При этом Игорь Рассман отметил существующие проблемы с кадрами в связи с возросшими заказами на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, Рустам Минниханов во время своего выступления заявил, что экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам.