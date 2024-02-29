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«Расслабляться рано»: как не допустить новых вспышек гриппа и ОРВИ в марте?
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане идет на спад, но это не значит, что эпидсезон закончился. Эксперты объясняют, если не проводить профилактику, то снова случится всплеск заболеваемости. Из опыта прошлых лет врачи вспоминают, что грипп и ОРВИ могут вернуться с новой силой в начале весны.
Татарстанцы стали чаще болеть гриппом В
Татарстанцы стали реже болеть острыми респираторными вирусными заболеваниями. Не исключено, что эпидсезон, говорят эксперты, движется к своему завершению. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Видим двукратное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом с начала года», – констатировал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина уточнила, что за предыдущую неделю зарегистрировали 11 991 случай ОРВИ и гриппа, это ниже эпидпорога на 49%. Неделю назад случаев заболеваний было больше на 24%.
«Мы наблюдаем снижение доли гриппа в структуре острых респираторных вирусных заболеваний. Среди положительных находок, которые мы видели на прошлой неделе, доля гриппа составляет 6%. Для сравнения: на первой неделе этого года доля гриппа была 47%», – отметила санитарный врач.
Кроме того, стало больше гриппа B. Любовь Авдонина отметила, что в начале февраля этим штаммом болели 4% от общего числа, сейчас – уже 18%. Санитарный врач объяснила, что все эти факты говорят о том, что санитарно-эпидемиологический сезон движется к своему завершению.
По словам замминистра здравоохранения, поликлиники возвращаются к стандартному режиму работы.
«Умирали не от конкретной инфекции, а от осложнений»
В этом эпидемиологическом сезоне были случаи смерти татарстанцев из-за осложнений после ОРВИ и гриппа.
«Подавляющее большинство пациентов умирают не от конкретного инфекционного заболевания, а от осложнений. Когда присоединяется к инфекционному заболеванию пациента бактериальная инфекция. То есть в процессе лечения инфекционной патологии, того же самого ОРВИ, важно не только следить перманентно за состоянием пациента, но и думать о том, какие здесь риски развития осложнений», – объяснил Жаворонков.
«При проведении всех необходимых мероприятий вспышек заболеваемости не будет»
Несмотря на то что по всем показателям эпидсезон идет к своему завершению, заместитель главного санитарного врача республики подчеркнула, что расслабляться рано.
«Все непредсказуемо. Мы в некоторые года наблюдали подъем заболеваемости именно в марте и даже в конце марта, когда, казалось бы, все закончилось», – отметила Любовь Авдонина.
По ее словам, профилактические мероприятия важно продолжать, не забывать про обработку поверхностей и гаджетов. Бактерицидные облучатели должны работать, не нужно забывать мыть руки. Пожилые и люди с хроническими заболеваниями должны особенно следить за здоровьем, в общественных местах носить маски.
«Именно сейчас важно не упустить момент и все-таки продолжить проведение в том числе утренних фильтров. При проведении всех необходимых мероприятий можно будет сказать, что резкого подъема и вспышек заболеваемости, конечно же, не будет. Все зависит от того, будем ли мы продолжать мероприятия», – подчеркнула Любовь Авдонина.
«Коронавирус – это наша обычная работа»
Врачи напомнили, что коронавирус никуда не уходит.
С начала года им заболели 4 806 человек. По словам Любови Авдониной, в прошлом году случаев было примерно столько же.
«За неделю зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции – это на 9% выше, чем за предыдущую неделю», – отметила санитарный врач.
По-прежнему больше всего штамма «омикрон», 98% всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией протекают бессимптомно либо как ОРВИ. По словам Жаворонкова, продолжают работать 11 временных инфекционных госпиталей, три четверти коек занято.
«Это теперь наша обычная работа», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ.
Кори становится больше
Еще одна инфекционная угроза – корь. За первые два месяца 2024 года на территории республики уже подтвердили 69 случаев заражения.
«Мы продолжаем регистрировать тенденцию к небольшому росту. С начала 2024 года на сегодня зарегистрировано 69 подтвержденных случаев кори», – отметила санитарный врач.
Напомним, что за 2023 год всего было 146 случаев кори. А 2022 году всего один заболевший.
На данный момент заболевших больше, чем за такой же период пришлого года. Любовь Авдонина напомнила, что в 2023 году случаи кори начали регистрировать в феврале.
«Среди заболевших 22% – это иностранные граждане, которые приехали с болезнью в инкубационном периоде. Количество лиц, связывающих свое заболевание с выездом в другие субъекты, составляет почти 60% от числа заболевших. И только 8 человек отмечают внутренние контакты внутри Республики Татарстан», – отметила Авдонина.
1 662 непривитых контактных с больными татарстанца должны были вакцинировать. На сегодня из них привито 75%. Санитарные врачи продолжают работать в очагах. Напомним, что корь – очень заразное заболевание. Если, например, житель многоэтажки заболевает, то контактными с ним будут считаться все жители дома.
Любовь Авдонина добавила, что всем, кто не привит или не знает, делали ли ему прививку в детстве, лучше сходить на вакцинацию, чтобы обезопасить себя от кори.
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