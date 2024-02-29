«Расслабляться рано»: как не допустить новых вспышек гриппа и ОРВИ в марте?

Татарстанцы стали реже болеть острыми респираторными вирусными заболеваниями

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстанцы стали чаще болеть гриппом В

Татарстанцы стали реже болеть острыми респираторными вирусными заболеваниями. Не исключено, что эпидсезон, говорят эксперты, движется к своему завершению. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Видим двукратное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом с начала года», – констатировал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «Видим двукратное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом с начала года» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина уточнила, что за предыдущую неделю зарегистрировали 11 991 случай ОРВИ и гриппа, это ниже эпидпорога на 49%. Неделю назад случаев заболеваний было больше на 24%.

«Мы наблюдаем снижение доли гриппа в структуре острых респираторных вирусных заболеваний. Среди положительных находок, которые мы видели на прошлой неделе, доля гриппа составляет 6%. Для сравнения: на первой неделе этого года доля гриппа была 47%», – отметила санитарный врач.

Кроме того, стало больше гриппа B. Любовь Авдонина отметила, что в начале февраля этим штаммом болели 4% от общего числа, сейчас – уже 18%. Санитарный врач объяснила, что все эти факты говорят о том, что санитарно-эпидемиологический сезон движется к своему завершению.

По словам замминистра здравоохранения, поликлиники возвращаются к стандартному режиму работы.

«Подавляющее большинство пациентов умирают не от конкретного инфекционного заболевания, а от осложнений» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Умирали не от конкретной инфекции, а от осложнений»

В этом эпидемиологическом сезоне были случаи смерти татарстанцев из-за осложнений после ОРВИ и гриппа.

«Подавляющее большинство пациентов умирают не от конкретного инфекционного заболевания, а от осложнений. Когда присоединяется к инфекционному заболеванию пациента бактериальная инфекция. То есть в процессе лечения инфекционной патологии, того же самого ОРВИ, важно не только следить перманентно за состоянием пациента, но и думать о том, какие здесь риски развития осложнений», – объяснил Жаворонков.

«При проведении всех необходимых мероприятий вспышек заболеваемости не будет»

Несмотря на то что по всем показателям эпидсезон идет к своему завершению, заместитель главного санитарного врача республики подчеркнула, что расслабляться рано.

«Все непредсказуемо. Мы в некоторые года наблюдали подъем заболеваемости именно в марте и даже в конце марта, когда, казалось бы, все закончилось», – отметила Любовь Авдонина.

Любовь Авдонина: «Именно сейчас важно не упустить момент и все-таки продолжить проведение в том числе утренних фильтров» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По ее словам, профилактические мероприятия важно продолжать, не забывать про обработку поверхностей и гаджетов. Бактерицидные облучатели должны работать, не нужно забывать мыть руки. Пожилые и люди с хроническими заболеваниями должны особенно следить за здоровьем, в общественных местах носить маски.

«Именно сейчас важно не упустить момент и все-таки продолжить проведение в том числе утренних фильтров. При проведении всех необходимых мероприятий можно будет сказать, что резкого подъема и вспышек заболеваемости, конечно же, не будет. Все зависит от того, будем ли мы продолжать мероприятия», – подчеркнула Любовь Авдонина.

«Коронавирус – это наша обычная работа»

Врачи напомнили, что коронавирус никуда не уходит.

С начала года им заболели 4 806 человек. По словам Любови Авдониной, в прошлом году случаев было примерно столько же.

«За неделю зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции – это на 9% выше, чем за предыдущую неделю», – отметила санитарный врач.

Врачи напомнили, что коронавирус никуда не уходит. С начала года им заболели 4 806 человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По-прежнему больше всего штамма «омикрон», 98% всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией протекают бессимптомно либо как ОРВИ. По словам Жаворонкова, продолжают работать 11 временных инфекционных госпиталей, три четверти коек занято.

«Это теперь наша обычная работа», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ.

Кори становится больше

Еще одна инфекционная угроза – корь. За первые два месяца 2024 года на территории республики уже подтвердили 69 случаев заражения.

«Мы продолжаем регистрировать тенденцию к небольшому росту. С начала 2024 года на сегодня зарегистрировано 69 подтвержденных случаев кори», – отметила санитарный врач.

Напомним, что за 2023 год всего было 146 случаев кори. А 2022 году всего один заболевший.

На данный момент заболевших больше, чем за такой же период пришлого года. Любовь Авдонина напомнила, что в 2023 году случаи кори начали регистрировать в феврале.

Всем, кто не привит или не знает, делали ли ему прививку в детстве, лучше сходить на вакцинацию, чтобы обезопасить себя от кори Фото: © «Татар-информ»

«Среди заболевших 22% – это иностранные граждане, которые приехали с болезнью в инкубационном периоде. Количество лиц, связывающих свое заболевание с выездом в другие субъекты, составляет почти 60% от числа заболевших. И только 8 человек отмечают внутренние контакты внутри Республики Татарстан», – отметила Авдонина.

1 662 непривитых контактных с больными татарстанца должны были вакцинировать. На сегодня из них привито 75%. Санитарные врачи продолжают работать в очагах. Напомним, что корь – очень заразное заболевание. Если, например, житель многоэтажки заболевает, то контактными с ним будут считаться все жители дома.

Любовь Авдонина добавила, что всем, кто не привит или не знает, делали ли ему прививку в детстве, лучше сходить на вакцинацию, чтобы обезопасить себя от кори.