Расширение и модернизацию производства Ту-214 «Туполев» оценил в 95,6 млрд рублей

Расширение и модернизация производства самолетов Ту-214 оценивается в 95,6 млрд рублей. Реализовать соответствующие мероприятия планируется в два этапа. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев на заседании в Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова – филиале ПАО «Туполев» с участием Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Для выхода к 2027 году Казанского авиационного завода на производство 20 самолетов в год разработан комплекс мероприятий по расширению и модернизации производства, импортозамещению и переходу на цифровые технологии изготовления самолетов, а также созданию системы послепродажной поддержки в эксплуатации самолета», – рассказал докладчик.

Первая очередь мероприятий оценивается в 12 млрд рублей. Они уже включены в комплексную программу развития и финансируются в соответствии с распоряжением Правительства России, отметил Королев.

На этом этапе предусматриваются модернизация существующего и закупка нового технологического оборудования, аэродромной техники, оцифровка документации и выполнение опытно-конструкторских работ по импортозамещению, уточнил он.

По словам Королева, потребность в финансировании мероприятий второй очереди, обеспечивающих производство 20 самолетов в год, составляет 83,6 млрд рублей. Так, например, 13 млрд рублей потребуется на приобретение современного технологического оборудования, 4 млрд рублей – на изготовление автоматизированных технологических линий в цехах, 22,7 млрд рублей – на строительство и реконструкцию более 100 тыс. кв. метров производственных площадей для размещения центра механообработки, складов.

Кроме того, 10 млрд рублей необходимо на создание системы послепродажной поддержки в эксплуатации самолета, в том числе на создание тренажеров для подготовки летного состава. «Еще 23,5 млрд рублей нужно для расширения производственных мощностей предприятий кооперации, участвующих в изготовлении самолетов Ту-214», – подчеркнул управляющий директор.

Реализация мероприятий по выходу на производство десяти самолетов в год увеличат мощности Казанского авиационного завода к 2025 году в 2,4 раза. А для производства 20 машин потребуется, начиная с 2024 года, дополнительно увеличить к 2027 году мощность завода в 3,6 раза, добавил он. «Такой объем производства требует привлечения и обучения дополнительно более 2 тыс. рабочих», – заключил Королев.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что принято решение о выделении 41,8 млрд рублей на расширение выпуска самолетов Ту-214, о чем сообщал «Татар-информ».