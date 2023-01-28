Путин расширить деятельность фонда «Круг добра» по части направлений

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны до 1 апреля внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность фонда «Круг добра», и расширить их по ряду направлений.

«<…> внести изменения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Фонда „Круг добра“, в целях расширения направлений его деятельности <…>», — сказано в перечне поручений, принятых по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который состоялся 15 декабря 2022 года.

Речь идет о расширении деятельности фонда по помощи детям, получающим лечение за его счет, в части определения дополнительных видов, форм, объемов и порядка проведения реабилитационных мероприятий сверх предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых в целях восстановления здоровья детей, а также в части приобретения дорогостоящих технических средств реабилитации, в том числе применяемых для восстановления опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, поручено расширить полномочия фонда в части лекарственного обеспечения детей, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни или инвалидности, которое обеспечивается за счет средств региональных бюджетов.

Ответственным за исполнение поручения назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сделать это необходимо к 1 апреля 2023 года.