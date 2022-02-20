«Рассчитываю на личную медаль в 2026 году»: как Данила Садреева встречали в Казани

Сегодня в Татарстан прилетел один из самых сенсационных призеров Олимпиады в Пекине - Данил Садреев. Навестить летающего лыжника прибыли не только болельщики, но и поклонники спортсмена из родного Лениногорска. О том, как в казанском аэропорту встретили серебряного медалиста Олимпийских игр - в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ»

Сегодня в Татарстан прилетел один из самых сенсационных призеров Олимпиады в Пекине - Данил Садреев

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Садреев в числе творцов сенсации от летающих лыжников России

Вряд ли кто-то еще до начала пекинской Олимпиады мог предположить, что по ее окончанию приземление российских летающих лыжников будет сопровождаться таким ажиотажем. Однако, наша прыжковая национальная команда сотворила настоящую сенсацию и впервые за 54 года добыла медаль Олимпиады. В числе творцов этого сенсационного успеха оказался и наш земляк, Данил Садреев.

Встречать лениногорского спортсмена в казанский аэропорт прибыли болельщики, журналисты, а также немалое количество почетных гостей, в числе которых были первый заместитель министра спорта республики Халил Шайхутдинов, заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания РФ Ольга Павлова, президент Федерации РТ по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью Энэс Валиев.

Встречать лениногорского спортсмена в казанский аэропорт прибыли болельщики, журналисты, а также немалое количество почетных гостей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Всем спасибо, что встретили меня, мне очень приятно. Я очень рад, что в нашем Татарстане есть такие болельщики, как вы, это невероятное и очень волнительное чувство. В первую очередь, хотелось отпрыгать на максимум и сделать приятное стране. Спасибо всем большое: моему тренеру Николаю Васильевичу, нашему руководству, нашему составу, нашим болельщикам. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто был причастен к этому», – заявил Данил, едва выйдя к публике.

Олимпийский призер продемонстрировал для фотографов и свою медаль

«Поскольку это моя лишь первая медаль, то я еще не могу полностью осознать то, что уже по-настоящему стал олимпийским призером. На самой Олимпиаде у меня для этого было достаточно времени: после серебра я участвовал еще в трех стартах и вот именно после командного турнира мне, наконец, пришло осознание того, что да, я олимпийский призер. Чуть позже я приехал в Москву, где меня встречало много людей и я такой, блин, как-то это непонятно и непривычно. Сейчас я приехал в Казань и вижу, как меня снова бурно встречают и теперь понимаю, что да, я это сделал, мы это сделали», – сказал Садреев, выйдя к журналистам в пресс-центр.

В карьере уроженца Лениногорска это был первый турнир столь крупного масштаба, и 18-летний спортсмен не сплоховал, став лучшим из россиян в обеих личных дисциплинах Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Стоит отметить, что в карьере уроженца Лениногорска это был первый турнир столь крупного масштаба, и 18-летний спортсмен не сплоховал, став лучшим из россиян в обеих личных дисциплинах и установив попутно рекорд олимпийского трамплина - 107,5 метров.

«На самом деле судя по моим тренировкам, я уже понимал, что способен на что-то подобное. На свой первый прыжок я настроился слишком хорошо, мой настрой был боевой и я уже заранее знал, что я прыгну далеко. Я был уверен, что это будет далеко, но даже не думал, что это будет рекорд. Когда я приземлился, мой телемарк меня подвел, и оценки были ниже, чем я ожидал. Так что если бы после первой попытки я выполнил хороший телемарк, то мог бы претендовать и на золото. Но честно говоря, судьи сильно завысили с лавкой в первой попытке, и улететь так далеко, как я было даже легковато», – отметил 18-летний спортсмен.

«Сяду с бабулей и буду сидеть смотреть телевизор»

Рассказал молодой татарстанский летающий лыжник и о своих будущих целях: как долгосрочных, так и краткосрочных, заявив, что на Олимпиаде - 2026 рассчитывает забрать медаль и в личных соревнованиях.

Рассказал молодой татарстанский летающий лыжник и о своих будущих целях: как долгосрочных, так и краткосрочных, заявив, что на Олимпиаде - 2026 рассчитывает забрать медаль и в личных соревнованиях Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«До чемпионата мира нужно отойти от Олимпиады, чтобы там выиграть медали. Это уже прошлое, это история, и эта история на всю жизнь, и я уверен, она повторится. Я думаю, через четыре года в личных соревнованиях на Олимпиаде еще получится. Будем работать, будем работать усердно, и все у нас будет хорошо.

Чем займусь сразу после прилета? Первое желание сейчас - приехать домой и провести время с бабушкой, потому что через два дня снова уезжать на соревнования. Поскольку в последние 2,5 года бываю дома очень редко, то я даже на улицу не выйду. Сяду с бабулей и буду сидеть смотреть телевизор», – заявил Данил.

«Прыжки с трамплина - это такой вид спорта, который невозможно не любить»

В конце уроженец Лениногорска дал небольшое напутствие молодым татарстанским спортсменам, раскрыв формулу успеха.

Данил Садреев: «Я считаю нужно усердие, трудолюбие и нужно любить этот спорт. Потому что прыжки с трамплина - это такой вид спорта, который невозможно не любить» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мальчишкам скажу так. Для того, чтобы выбиться в элиту из такого маленького города, как наш Лениногорск, нужно тренироваться слишком много и усердно, чтобы тебя заметили, финансировали. Я считаю нужно усердие, трудолюбие и нужно любить этот спорт. Потому что прыжки с трамплина - это такой вид спорта, который невозможно не любить. Он слишком техничный, слишком тяжелый, но если ты это понимаешь, то получишь от него большой кайф» - подытожил серебряный призер Пекина.

Напомним, ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала материал о «полете» Данила Садреева к Олимпийской медали, в котором спортсмен рассказал о своем детстве и эмоциях после выступления в Пекине.