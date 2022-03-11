Расписание: КХЛ назвала даты матчей второго раунда Кубка Гагарина

Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 17 марта. Сегодня дирекция лиги объявила даты проведения матчей полуфинальных серий Восточной и Западной конференций.

Магнитогорский «Металлург» сыграет первый матч серии на своем льду против победителя в противостоянии казанского «Ак Барса» и «Авангарда» 17 марта. На следующий день «Трактор» примет в Челябинске уфимский «Салават Юлаев».

Напомним, что «Магнитка» в пяти матчах (4-1) обыграла казахстанский «Барыс», «Трактор» был сильнее «Нефтехимика» (4-0), а уфимцы победили «Сибирь» (4-1). В серии «Ак Барс» - «Авангард» счет 2-3. Шестой матч пройдет в Балашихе завтра.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» написала большую статью о причинах вчерашней победы «Ак Барса» над «Авангардом».

В Западной конференции 17 марта ЦСКА встретится в Москве с победителем пары «Динамо» - «Северсталь» (счет в серии 3-2). На следующий день СКА примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак».

ЦСКА в первом раунде плей-офф обыграл «Локомотив» (4-0), СКА был сильнее минского «Динамо» (4-0), а московский «Спартак» пробился во второй раунд из-за отказа финского «Йокерита» от участия в плей-офф КХЛ.

Расписание второго раунда плей-офф Кубка Гагарина

Запад

СКА – «Спартак» – 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта 2022 года.

ЦСКА – (победитель пары «Динамо» Москва - «Северсталь») – 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта 2022 года.

Восток

«Металлург» – (победитель пары «Ак Барс» – «Авангард») - 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта 2022 года.

«Трактор» – «Салават Юлаев» - 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта 2022 года.

Звездочками указаны матчи, которые пройдут в случае необходимости, поскольку серии продлятся до четырех побед одной из команд.