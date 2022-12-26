Распад ЕС и взлет Четвертого рейха: Медведев выдвинул футуристические гипотезы на 2023-й

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил 10 «футуристических гипотез» для Запада и США на 2023 год. Предположениями разной степени реалистичности он поделился в своем телеграм-канале.

«Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — заметил он.

Так, предположил он, в новом году мир может ожидать серьезный взлет цен на энергоресурсы: 150 долларов за баррель нефти и 5 тыс. долларов — за тысячу кубов газа. Во-вторых, Великобритания может вернуться в состав ЕС, после чего тот ожидает распад, а евро — крах.

В четвертых, Польша и Венгрия могут вторгнуться на Украину и занять ее западные области. В то же время на базе Германии и ее сателлитов — Польши, Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Украины и «прочих маргиналов» может быть создан Четвертый рейх. Тот, в свою очередь, вступит в войну с Францией, после чего Европу, в том числе Польшу, ожидает новый раздел.

Помимо этого, предполагает Медведев, разделение может затронуть Великобританию (Северная Ирландия) и США.

«Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов Президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами», — поделился очередной теорией Медведев.

После такой встряски крупнейшие фондовые площадки покинут США и Европу и переместятся в Азию. За этим последует крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка.

«Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют», — подвел итог зампред Совбеза России.

Напомним, что ранее Медведев подвел шесть основных итогов 2022 года — сложного, грозного и драматичного порога новой эпохи.