Медведев: Историки вынесут вердикт по 2022 году, но у нас нет времени ждать этих оценок

2022 год оказался сложным, грозным и драматичным порогом новой эпохи. Весь мир ждут глобальные перемены, заявил в своей статье для «Российской газеты» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В тексте он подвел шесть своеобразных «итогов» 2022-го.

Так, по его словам, «нацизм рядом, но он не пройдет». Решение о начале спецоперации на Украине, принятое в конце февраля Президентом России Владимиром Путиным, далось нелегко и было вынужденным. Но речь идет о безопасности страны, поэтому РФ приложит все силы для достижения целей СВО.

Он отметил, что 2022 год разбил надежды на мирное сосуществование с Западом, доказав, что договариваться там «теперь не с кем, не о чем, да и не за чем». Из этого вытекает третий итог года: нарастающую русофобию западных стран необходимо лечить «сильными средствами». Их иррациональная и дикая ненависть привела к попыткам запретить любую русскую культуру, вплоть до мировой классики. Тем не менее, полагает Медведев, «растоптать Россию, а вместе с ней Русский мир, расколоть его или подчинить чужой воле невозможно».

Придя к этой точке, огородившись стенами от России и других неугодных стран, Запад сам себя загнал в клетку. Оказались разрушены принципы рыночной экономики, интересы стран коалиции все больше сталкиваются друг с другом. При этом, добавил зампред Совбеза России, это противостояние, соперничество Запада и всего остального мира не остановится на этой точке, а продолжит идти по нарастающей. В результате противоречия расколют союзников по антироссийскому блоку и приведут к смене укладов в этих государствах. В новом миропорядке, уверен автор статьи, России будет отведено свое особое место.

В-пятых, «апокалипсиса пока не будет». При возникновении реальной угрозы Россия будет действовать в соответствии со своей ядерной доктриной. Понимание этого останавливает Запад. Снизить угрозу третьей мировой войны в этой ситуации помогут гарантии безопасности. Чем быстрее их дадут России, тем скорее нормализуется обстановка. Россия делает все, чтобы не допустить ядерную катастрофу, однако и мир не может долго балансировать в таком состоянии.

В качестве шестого итога Медведев отметил многочисленные перемены, которые изменили не только экономику России, но и сознание ее жителей. Их сплоченность и гражданское сознание позволили стране дать адекватный ответ на самые серьезные угрозы безопасности. «Россия не „выживает“, а живет. Развивается и побеждает», — резюмировал зампред Совбеза.

В будущем году, добавил автор статьи, Россия даст «миллионам людей возможность обрести уверенность в будущем. Всегда будем стоять на защите их прав и свобод, языка и культуры, веры и надежд».