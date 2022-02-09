МВД: Впервые за последние 4 года преступность в Татарстане пошла на убыль

В Татарстане впервые за последние четыре года преступность пошла на убыль. Об этом на итоговой коллегии сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

«Из года в год продолжает уменьшаться число убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и ряда других значимых преступлений», – сообщил глава МВД по РТ.

Принимаемые полицией меры повысили безопасность жителей республики – как личную, так и имущественную – в общественных местах. Кроме того, снизился уровень преступности среди подростков и ранее судимых людей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 2021 год полицейские выявили в РТ 48 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid.