news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 февраля 2022  11:59
Павел Климчак

МВД: Впервые за последние 4 года преступность в Татарстане пошла на убыль

news_top_970_100

В Татарстане впервые за последние четыре года преступность пошла на убыль. Об этом на итоговой коллегии сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

«Из года в год продолжает уменьшаться число убийств и покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и ряда других значимых преступлений», – сообщил глава МВД по РТ.

Принимаемые полицией меры повысили безопасность жителей республики – как личную, так и имущественную – в общественных местах. Кроме того, снизился уровень преступности среди подростков и ранее судимых людей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за 2021 год полицейские выявили в РТ 48 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid.

 

#коллегия мвд по рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное