Расим Баксиков: «Татарстан проводит большую работу по трудоустройству ветеранов СВО»

Администрация Раиса РТ и Рустам Минниханов проводят большую работу по трудоустройству тех, кто вернулся с фронта, отметил в интервью «Татар-информу» Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.

Меры поддержки для участников, ветеранов СВО и их семей в Татарстане разнообразны: социальные, медицинские, юридические.

«Большая работа Администрацией Раиса и самим Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым проводится по трудоустройству тех, кто вернулся с фронта. Здесь в первую очередь большую роль играет фонд “Защитники Отечества”, которым руководит Гузель Удачина. Многие предприятия Татарстана ориентированы на трудоустройство ветеранов спецоперации, чтобы принимать на работу тех, кто имеет парную ампутацию конечностей. Это очень важно для них: в первую очередь они не будут чувствовать себя брошенными. Если ты у дела, чувствуешь, что ты нужен, то негативных мыслей не появляется. Есть поговорка: “Тому, кто гребет, некогда раскачивать лодку”», – отметил Расим Баксиков.

Кроме того, под особой охраной находятся участники Великой Отечественной войны. Забота о них легла в основу попечения над участниками СВО, добавил депутат.

«У нас не так много осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Страна обязана помнить – мы обязаны им тем, что существуем. Специальная военная операция имеет отголоски той войны, которая стала одной из самых тяжелых трагедий XX века. Если бы СВО не началась, был бы повтор чего-то такого же страшного. СВО – это ход конем», – уверен Расим Баксиков.