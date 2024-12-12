Расим Баксиков сделал предложение руки и сердца замминистра молодежи РТ Айгуль Сабировой

Телеграм-канал мэра Благовещенска Олега Имамеева

Сегодня Герой России и депутат Госсовета РТ Расим Баксиков сделал предложение руки и сердца замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабировой. Об этом сообщает мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

Встал на колено с кольцом Герой перед своей избранницей на танковом полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

«Приехал к вам, чтобы здесь сделать предложение», – поделился Герой России.

«Татар-информ» рассказывал что Герой России, старший лейтенант родом из села Билярск Алексеевского района. В зоне СВО известен как танкист с позывным Монолит. 6 июня на Запорожском направлении российский танк в одиночку сразился с восемью бронированными машинами противника, среди которых были два танка. Бой длился более 30 минут — его запечатлели с помощью дрона бойцы, корректировавшие артиллерию. Все члены экипажа стали Героями России – награды им вручил Президент Владимир Путин.