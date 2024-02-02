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Герой России Расим Баксиков стал почетным гражданином Алексеевского района Татарстана
Герою России Расиму Баксикову присвоено звание почетного жителя Алексеевского района. Ленту и диплом на заседании совета муниципалитета ему вручил глава района Сергей Демидов.
В своем докладе он уделил особое внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей.
«Серьезные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, оказали влияние на все сферы жизнедеятельности. Каждый день на передовой более 200 уроженцев нашего района самоотверженно исполняют свой воинский долг. С первых дней СВО алексеевцы активно поддерживают наших бойцов. В зоне нашего особого внимания – семьи наших защитников», – сообщил глава района.
Напомним, Герой России, старший лейтенант родом из села Билярск Алексеевского района. В зоне СВО известен как танкист с позывным Монолит. 6 июня на Запорожском направлении российский танк в одиночку сразился с восемью бронированными машинами противника, среди которых были два танка. Бой длился более 30 минут — его запечатлели с помощью дрона бойцы, корректировавшие артиллерию. Все члены экипажа стали Героями России – награды им вручил Президент Владимир Путин.
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