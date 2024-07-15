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Расим Баксиков: Помимо сильного лидера у России должна быть сильная армия
Помимо сильного лидера у России должна быть сильная армия, а она просто не может существовать без людей. Об этом заявил Герой России Расим Баксиков во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
«С древних времен существования нашего государства у нас всегда были враги, завистники. На данный момент весь коллективный Запад сильно обозлен из-за того, что у них не получается сломать наше государство, потому что у нас есть сильный лидер», – сказал спикер.
Баксиков подчеркнул, что «Родину нужно защищать, охранять ее священные границы».
«Молодые парни и девушки должны задуматься о том, что кто-то должен защищать нашу Родину. Мы всему обучим, все дадим. Приходите к нам, чтобы у нашей страны был надежный щит. В противном случае, при таком давлении со стороны Запада, нам нечего будет защищать», – добавил он.
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