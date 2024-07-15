Расим Баксиков: Помимо сильного лидера у России должна быть сильная армия

Расим Баксиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Помимо сильного лидера у России должна быть сильная армия, а она просто не может существовать без людей. Об этом заявил Герой России Расим Баксиков во время телемарафона «Вступай в армию Победы».

«С древних времен существования нашего государства у нас всегда были враги, завистники. На данный момент весь коллективный Запад сильно обозлен из-за того, что у них не получается сломать наше государство, потому что у нас есть сильный лидер», – сказал спикер.

Баксиков подчеркнул, что «Родину нужно защищать, охранять ее священные границы».

«Молодые парни и девушки должны задуматься о том, что кто-то должен защищать нашу Родину. Мы всему обучим, все дадим. Приходите к нам, чтобы у нашей страны был надежный щит. В противном случае, при таком давлении со стороны Запада, нам нечего будет защищать», – добавил он.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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