Расим Баксиков отправил гуманитарную помощь российским военнослужащим

Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков отправил гуманитарную помощь для российских военнослужащих 430-го мотострелкового полка.

Как сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана, военнослужащим отправились маскировочные сети, одеяла, которые позволяют скрыться от дронов и тепловизоров, 10 бронежилетов штурмовых, 10 касок и 3 квадрокоптера.

Отправка помощи состоялась при поддержке и помощи президента группы компаний Agava Владимира Малыгина, директора ГБУ «Хозу при Кабмине РТ» Азата Галиахметова и директора благотворительного фонда «Помощь Своим» Марины Порфирьевой.

«Каждый из нас может внести вклад в общее дело», - отметил Баксиков.

Ранее Баксиков попросил увеличить финансирование проекта по патриотическому воспитанию.

фото: пресс-служба Госсовета РТ