Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Расим Баксиков отправил гуманитарную помощь российским военнослужащим
Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков отправил гуманитарную помощь для российских военнослужащих 430-го мотострелкового полка.
Как сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана, военнослужащим отправились маскировочные сети, одеяла, которые позволяют скрыться от дронов и тепловизоров, 10 бронежилетов штурмовых, 10 касок и 3 квадрокоптера.
Отправка помощи состоялась при поддержке и помощи президента группы компаний Agava Владимира Малыгина, директора ГБУ «Хозу при Кабмине РТ» Азата Галиахметова и директора благотворительного фонда «Помощь Своим» Марины Порфирьевой.
«Каждый из нас может внести вклад в общее дело», - отметил Баксиков.
Ранее Баксиков попросил увеличить финансирование проекта по патриотическому воспитанию.
фото: пресс-служба Госсовета РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»