Баксиков попросил увеличить финансирование проекта по патриотическому воспитанию

Расим Баксиков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госсовета РТ Расим Баксиков попросил пересмотреть мероприятия и объемы финансирования регионального проекта «Патриотическое воспитание молодежи РТ». Об этом он заявил на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету объявил 2025-й Годом защитника Отечества, напомнил депутат.

«С учетом динамично меняющейся общественно-политической ситуации в стране в области гражданского и военно-патриотического воспитания необходимо актуализировать региональный проект „Патриотическое воспитание молодежи РТ” на 2019–2025 годы», — сказал он.

По словам Баксикова, в этом году на региональный проект «Патриотическое воспитание молодежи РТ» госпрограммы «Развитие молодежной политики в РТ» выделено более 10 млн рублей. А с 2025 года предусмотрено 31,3 млн рублей ежегодно.

«Если смотреть проект бюджета на 2025 год, мы видим увеличение на 20 млн рублей. Но они не касаются основных программных мероприятий регионального проекта», — подчеркнул парламентарий.

При этом депутат заметил, что еще в 2022–2023 годах после экспертизы Минфина РТ была определена финансовая потребность на реализацию проекта в размере 66,5 млн рублей ежегодно.

«Прошу пересмотреть этот пункт. Патриотическое воспитание молодежи всегда актуально. К этому нужно относиться серьезно», — заключил он.