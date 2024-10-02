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Баксиков попросил увеличить финансирование проекта по патриотическому воспитанию
Депутат Госсовета РТ Расим Баксиков попросил пересмотреть мероприятия и объемы финансирования регионального проекта «Патриотическое воспитание молодежи РТ». Об этом он заявил на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету объявил 2025-й Годом защитника Отечества, напомнил депутат.
«С учетом динамично меняющейся общественно-политической ситуации в стране в области гражданского и военно-патриотического воспитания необходимо актуализировать региональный проект „Патриотическое воспитание молодежи РТ” на 2019–2025 годы», — сказал он.
По словам Баксикова, в этом году на региональный проект «Патриотическое воспитание молодежи РТ» госпрограммы «Развитие молодежной политики в РТ» выделено более 10 млн рублей. А с 2025 года предусмотрено 31,3 млн рублей ежегодно.
«Если смотреть проект бюджета на 2025 год, мы видим увеличение на 20 млн рублей. Но они не касаются основных программных мероприятий регионального проекта», — подчеркнул парламентарий.
При этом депутат заметил, что еще в 2022–2023 годах после экспертизы Минфина РТ была определена финансовая потребность на реализацию проекта в размере 66,5 млн рублей ежегодно.
«Прошу пересмотреть этот пункт. Патриотическое воспитание молодежи всегда актуально. К этому нужно относиться серьезно», — заключил он.
Родился 1 декабря 1988 года в Кентау, Казахская ССР.
В 2010 году окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.
С 2010 по 2014 год служил в учебном центре в Чите, Забайкальский край. Два года был командиром учебного взвода Учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск 392-го окружного учебного центра Восточного военного округа в селе Анастасьевка Хабаровского края. В 2016–2018 годах служил в 59-ой отдельной мотострелковой бригаде (с декабря 2018 года – 127-ой мотострелковой дивизии) Восточного Военного округа. В 2018 году уволился в запас по окончанию контракта. С ноября 2022 года – участник специальной военной операции России на Украине, командир танкового взвода, командир танковой роты 127-й мотострелковой дивизии.
В сентябре 2024 года избран депутатом Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва.
Старший лейтенант.
Герой Российской Федерации. Герой Донецкой Народной Республики.
Награжден медалью Героя РФ «Золотая звезда». Имеет ряд поощрений и наград.
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