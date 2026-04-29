Расим Баксиков оценил работу по поддержке ветеранов СВО в Актанышском районе

Актанышский район с рабочим визитом посетил Герой России, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Расим Баксиков. Основной темой поездки стали вопросы реабилитации и трудоустройства участников специальной военной операции.

В ходе встречи с руководством района и профильными специалистами, курирующими социальную сферу и занятость, обсуждались ключевые направления адаптации ветеранов к мирной жизни.

Особое внимание уделили эффективности действующих мер поддержки и возможностям их дальнейшего развития.

Отдельным пунктом программы стало общение с ветеранами боевых действий. В неформальной обстановке участники обсудили актуальные проблемы и возможные пути их решения.

Также в рамках визита Расим Баксиков поздравил социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» Ландыш Бариеву с днем рождения, поблагодарив ее за работу и пожелав дальнейших успехов.