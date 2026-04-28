Ветеран СВО из Актанышского района восстановил электроснабжение в доме инвалида

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В деревне Новые Бугады Актанышского района в доме инвалида II группы Ильдара Хасанова из-за изношенной электропроводки произошло отключение электричества. Без света он вместе со своей 79-летней матерью Флюрой Сулеймановой провел целую неделю – для пожилого человека и человека с ограниченными возможностями это стало серьезным испытанием.

Ситуация требовала оперативного решения. Помощь пришла от человека, для которого слова о поддержке и взаимовыручке – не формальность. Руководитель районного общества инвалидов Актанышского района, ветеран специальной военной операции Альфис Шайхельмарданов, сам являющийся инвалидом II группы, лично выехал на место.

Оценив состояние электропроводки, он без лишних разговоров взялся за работу и своими руками полностью заменил изношенные сети. В короткие сроки в доме вновь появилось электричество.

С возвращением света в доме Хасановых стало теплее и спокойнее – как в буквальном, так и в переносном смысле. Флюра апа поблагодарила своего помощника за неравнодушие и поддержку, пожелав ему здоровья и благополучия.

В Старобугадинском сельском поселении проживает 71 человек с ограниченными возможностями здоровья, и каждый из них нуждается в внимании и участии. Подобные примеры показывают, насколько важна личная вовлеченность и готовность прийти на помощь.

«Наша благодарность Альфису безгранична, – отметила глава Старобугадинского сельского поселения Рания Ахметова. – Пока рядом есть такие люди, мир становится светлее, а жизнь – спокойнее и добрее».

