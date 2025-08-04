Рашид Рахимов прокомментировал уход Чуни из «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов по окончании матча с «Сочи» (2:1) прокомментировал уход из команды нападающего Марвина Чуни.

Напомним, албанский форвард покинул клуб на днях и отправился в аренду в «Сампдорию».

«Игрок должен вписаться по всем параметрам. Игрок не должен думать, что команда может под него подстроится. Марвину было сложно, но у него есть хорошие качества. По определённым моментам он не вписывался. Мы дадим ему возможность проявить себя в другом месте. Когда игрок говорит, что ему не нужно продолжать карьеру здесь – всё, вопрос закрыт. Продолжай там, где считаешь нужным, а мы тебе поможем», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

В четвертом туре «Рубину» предстоит сыграть против ЦСКА в Москве. Отметим, что наставник казанского клуба Рашид Рахимов расположился на пятом месте в июльском рейтинге деятелей спорта Татарстана, составленном редакцией «ТИ-Спорта».