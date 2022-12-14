Расчищенную от огромной свалки территорию в центре Казани оградили забором

Фото: пресс-служба администрации Вахитовскоого и Приволжского районов

В Казани территорию по ул.Учительская, на которой еще недавно была одна из крупнейших несанкционированных свалок в городе, оградили забором. Сделано это было для того, чтобы площадку снова не замусорили, пояснили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов города. Отмечалось, что даже во время ликвидации свалки горожане не переставали сбрасывать сюда новый мусор по ночам.

Недобросовестные люди и предприниматели выбрасывали здесь крупногабаритный мусор. Недавно несанкционированную свалку мы ликвидировали. Теперь закрыли участок забором. Это защитит жителей соседних домов от постоянных гор мусора», – отметили в пресс-службе администрации.

Напомним, свалку расчищали не один день – мусор отсюда вывозили грузовиками. В итоге отсюда вывезли 1006 кубометров мусора – больше 50 КАМАЗов. В основном это был крупногабаритный мусор, который казанцы сбрасывали прямо из автотранспорта.