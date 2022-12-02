«Мусорный Эверест» в центре Казани расчистили – вывезли 50 «КАМАЗов» с отходами

Администрация Вахитовского и Приволжского районов отчиталась о завершении работы по ликвидации огромной несанкционированной свалки на ул.Учительская. Всего в пяти минутах от центра города здесь устроили «мусорный Эверест», расчищать который пришлось несколько дней. В итоге отсюда вывезли 1006 кубометров мусора.

По подсчетам получается, что с замусоренной территории вывезли больше 50 «КАМАЗов» с отходами, в том числе со строительным мусором, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе районной администрации.

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов

Напомним, проблема с огромной свалкой в центре города дошла до мэра Ильсура Метшина – на нее пожаловалась местная жительница у него на личном приеме. Свалку было поручено убрать до субботы – рабочие с этой задачей справились, вывозя в день в среднем по восемь грузовиков с отходами.