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Экономика 10 октября 2024 15:07

«РариТЭК» подписал на ПМГФ два соглашения о развитии газомоторного рынка

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«РариТЭК» подписал на ПМГФ два соглашения о развитии газомоторного рынка
Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

АО «РариТЭК Холдинг» подписало на полях Петербургского международного газового форума — 2024 два партнерских соглашения о сотрудничестве, связанные друг с другом. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ в своем Telegram-канале.

Первое соглашение заключено между АО «РариТЭК Холдинг» и ОАО «Гомсельмаш». Компании заинтересованы в совместной деятельности по развитию рынка газомоторного топлива на территории России, в том числе — в реализации проектов по разработке газомоторных комбайнов.

В присутствии вице-премьера РТ — министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко документ подписали генеральный директор «РариТЭК Холдинга» Рафаэль Батыршин и директор научно-технического центра комбайностроения «Гомсельмаша» Александр Шантыко.

Второе соглашение заключено между АО «РариТЭК Холдинг» и АО «Татагролизинг» — о намерениях по сотрудничеству, направленному на содействие развитию рынка природного газа в качестве моторного топлива на сельскохозяйственном транспорте, а также о приобретении 50 комбайнов в 2024-2025 годах. Подписи под документом поставили Рафаэль Батыршин и гендиректор «Татагролизинга» Азат Зиганшин.

«Шестнадцать лет назад, когда „РариТЭК“ переводил первые автобусы на газ, слабо верилось, что все наши перевозчики, автовладельцы перейдут на это топливо. Но сейчас мы видим, что благодаря инициативам татарстанской компании, Газпрому огромное количество перевозчиков, сельское хозяйство переходят на газомоторное топливо», — заметил Олег Коробченко.

«В нашей обойме сегодня есть и большая заправочная сеть, и заводы СПГ. А это не только экономия, но и защита окружающей среды. Сегодня „РариТЭК“ — один из лидеров в стране по продвижению газовой тематики», — подчеркнул он.

Видео: пресс-служба Минпромторга РТ.

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#газомоторное топливо
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