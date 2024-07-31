«Раньше воины также восстанавливались»: нижнекамцы готовят веники и иван-чай для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители Нижней Уратьмы Нижнекамского района готовят гуманитарную помощь для земляков-солдат. Благородным делом занимаются всем селом — заготавливают веники, чай, сладости, маскировочные сети, окопные свечи. Процесс налажен как на профессиональной фабрике.

Мужчины собирают веники для бани. Для этого нужны топор, нож, веревки и, конечно, молодые ветки березы. Один из самых опытных в этом деле Фарит Загиров. Лучше восстановления после тяжелых боевых будней не придумаешь, говорит мужчина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Полезно всем суставам, кровообращению, наши отцы и дедушки эти остатки березовые заваривали в тазике, сидели в тазике по пояс. Если попарился, вышел, это не с утра же, после боя вечерком, иван-чай перед сном. Раньше также делали воины. Иван-чай бодрит, снимает усталость. С утра, как новенькие люди становятся», — рассказал нижнекамец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Чай с полезными травами тоже отправят солдатам. Заготовкой занимаются женщины, с присущей материнской любовью. Под национальные песни мастерицы плетут маскировочные сети. Процесс трудоемкий, но, когда за дело берешься большим коллективом усталости не чувствуется.

Также дела обстоят и с изготовление окопных свечей. Рецептура не сложная.

«Мы кладем в чайник парафин, воск и на плитке растворяем. Заливаем в каждую банку, полная чтобы была. И все, нормально получается», — объясняют процесс мастерицы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жители деревни Нижняя Уратьма всегда активно оказывают поддержку нашим солдатам. Сейчас в зоне СВО находится 13 уроженцев этих мест. Уже по традиции, не оставляют солдат местные жители без сладостей. Следующим гуманитарным конвоем им передадут гречишный мед и чак-чак приготовленный руками местных умелиц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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