Раненый пес сам пришел к спасателям за помощью

В подмосковном Серпухове бездомный пес сам пришел к воротам пожарно-спасательной части. Питомец вел себя спокойно и просто ждал помощи. И это несмотря на то, что его задняя лапа была рассечена и кровоточила.

Обнаружив пострадавшего питомца, пожарные обратились к сотруднице, которая ранее работала в ветеринарной клинике. Она зашила поврежденную лапу и наложила повязку. Также животному надели специальный воротник, который помешает ему вылизывать рану, пишет «Радио 1».

Ранее сообщалось, что в Стамбуле собака самостоятельно принесла умирающего щенка к дверям ветеринарной клиники. В итоге питомцу оказали всю необходимую помощь, а заботливая мать не отходила от щенка в течение всей операции.