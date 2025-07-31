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Общество 31 июля 2025 23:01

Раненый пес сам пришел к спасателям за помощью

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В подмосковном Серпухове бездомный пес сам пришел к воротам пожарно-спасательной части. Питомец вел себя спокойно и просто ждал помощи. И это несмотря на то, что его задняя лапа была рассечена и кровоточила.

Обнаружив пострадавшего питомца, пожарные обратились к сотруднице, которая ранее работала в ветеринарной клинике. Она зашила поврежденную лапу и наложила повязку. Также животному надели специальный воротник, который помешает ему вылизывать рану, пишет «Радио 1».

Ранее сообщалось, что в Стамбуле собака самостоятельно принесла умирающего щенка к дверям ветеринарной клиники. В итоге питомцу оказали всю необходимую помощь, а заботливая мать не отходила от щенка в течение всей операции.

#собаки #животные
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