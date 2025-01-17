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Общество 17 января 2025 18:13

В Стамбуле собака принесла умирающего щенка к дверям ветклиники

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В турецком Стамбуле бездомная собака принесла в пасти своего умирающего щенка к дверям ветеринарной клиники. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

Администратор клиники увидела животное по камерам видеонаблюдения, после чего собаку впустили в здание, а щенка отправили в реанимацию.

Ветеринар Батуралп Оган рассказал, что собака-мать ни разу не отошла от щенка во время лечения.

#стамбул #Турция #собаки
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