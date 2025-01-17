В Стамбуле собака принесла умирающего щенка к дверям ветклиники

В турецком Стамбуле бездомная собака принесла в пасти своего умирающего щенка к дверям ветеринарной клиники. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

Администратор клиники увидела животное по камерам видеонаблюдения, после чего собаку впустили в здание, а щенка отправили в реанимацию.

Ветеринар Батуралп Оган рассказал, что собака-мать ни разу не отошла от щенка во время лечения.