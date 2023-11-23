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Раненный после удара ВСУ корреспондент «России-24» Борис Максудов скончался
Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов, который накануне получил ранение в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах, погиб. Об этом в своем Telegram-канале заявил Владимир Соловьев.
Напомним, накануне ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области.
В результате корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил осколочные ранения. После этого журналиста оперативно эвакуировали в медучреждение. Сегодня стало известно о том, что журналист погиб.
Отмечается, что Максудов неоднократно был в Донецке и работал в зоне СВО с первых дней.
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