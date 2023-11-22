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В результате атаки ВСУ по российским журналистам ранен корреспондент «России-24»
Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил осколочные ранения при атаке украинского беспилотника на журналистов, готовивших материал в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
«22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области», – указано в Telegram-канале ведомства.
Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь, отметили в министерстве.
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