Раненного при обстреле ВСУ фотокора Михальчевского доставили в больницу в Симферополе

Фотокорреспондента Константина Михальчевского, который был ранен при обстреле ВСУ в Запорожье, привезли в больницу в Симферополе, сообщает РИА Новости.

«Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи № 6. По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами различные ранения получили четыре журналиста. От ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался журналист Ростислав Журавлев.