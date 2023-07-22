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Происшествия 22 июля 2023 21:51

Раненного при обстреле ВСУ фотокора Михальчевского доставили в больницу в Симферополе

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Фотокорреспондента Константина Михальчевского, который был ранен при обстреле ВСУ в Запорожье, привезли в больницу в Симферополе, сообщает РИА Новости.

«Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи № 6. По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами различные ранения получили четыре журналиста. От ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался журналист Ростислав Журавлев.

#журналисты #погибшие #всу
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