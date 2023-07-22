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Раненного при обстреле ВСУ фотокора Михальчевского доставили в больницу в Симферополе
Фотокорреспондента Константина Михальчевского, который был ранен при обстреле ВСУ в Запорожье, привезли в больницу в Симферополе, сообщает РИА Новости.
«Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи № 6. По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Запорожской области из-за удара ВСУ кассетными боеприпасами различные ранения получили четыре журналиста. От ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался журналист Ростислав Журавлев.
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