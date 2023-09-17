Кадыров записал видеоответ на слухи о своей болезни и коме

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал проветриться на воздухе и привести в порядок мысли тем, кто распускает слухи о его госпитализации, и тем, кто верит в них. Ролик с прогулки он опубликовал в своем телеграм-канале

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — подписал он видео.

Напомним, что в интернете распространились слухи о госпитализации политика из-за серьезных проблем со здоровьем. Некоторые утверждали, что Кадыров якобы находится в коме.