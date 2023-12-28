Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на пост Президента

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост Президента РФ. Видео опубликовано в телеграм-канале руководителя республики.

Кадыров отметил, что Путин является не только выдающимся политиком, но и настоящим стратегом – он готов принимать трудные решения и справляться с вызовами и препятствиями, с которыми сталкивается страна.

«Я рад быть частью этого исторического момента, когда мы, граждане России, можем выразить свою поддержку и доверие нашему национальному лидеру», – сказал глава Чечни.

23 декабря в Татарстане начался сбор подписей в поддержку кандидата на должность Президента России Владимира Путина. Он организован в основном в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска, о чем сообщал «Татар-информ».