«Он обеспечит хорошее будущее»: в Татарстане проводится сбор подписей в поддержку Путина

В Татарстане 23 декабря начался сбор подписей в поддержку кандидата на должность Президента России Владимира Путина. Он организован в основном в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.

Волонтеры Республиканского штаба Владимира Путина сегодня собирают подписи в ТК «Кольцо» в Казани. Стойка сбора установлена у центрального входа. «Мы работаем с 12 до 20 часов и в других торговых центрах, таких как “ГоркиПарк”, “Казан Молл”, “Парк Хаус”. Видим, что люди заинтересованы, много желающих поставить подпись. Я и сама думаю, что Путин лучший Президент. Я верю в него, он обеспечит нам хорошее будущее», – сказала волонтер Анастасия Коршунова.

Поставить подпись в поддержку Путина пришел мастер спорта по спортивной гимнастике, абсолютный чемпион России 2023 года, обладатель Кубка России по многоборью Даниел Маринов.

«Я, как спортсмен, горжусь тем, что делает Путин, какую поддержку он оказывает. В России строится много спортивных комплексов. Помимо спортивных баз, больших сооружений, где занимаются профессиональные спортсмены, в регионах создаются небольшие залы для развития детей. Я рад, что у нас такой Президент. И у меня огромное желание его поддержать, чтобы мы продолжали оставаться первыми во всём и везде», – подчеркнул он.

Участником мероприятия стал также представитель Академии молодежной дипломатии Амаль Аскаров. Он рассказал, что работает над международными молодежными проектами, сотрудничает с зарубежными партнерами в сфере дипломатии, спорта, науки, бизнеса.

«Все обсуждают, особенно за рубежом, то, что Россия находится в международной изоляции. Мы, как работники международной сферы, с этим не согласны. Работа проводится грандиозная, у нас есть огромное количество партнеров из арабских, африканских и латиноамериканских стран. Например, партнеры из Бразилии интересуются “Играми будущего”, говорят, что следят за этими новостями», – отметил он.

По мнению Аскарова, в России выбран правильный вектор развития международной политики. «Мы работаем с молодежью по международным проектам. Только в Татарстане за последние шесть лет мы провели большое количество мероприятий. И надеемся, что это направление будет только развиваться», – поделился он.

Оставить подпись в поддержку Владимира Путина могут совершеннолетние татарстанцы при наличии паспорта. Волонтеры на стойках сбора помогут правильно оформить подписные листы. Процедура займет не более пяти минут. Сбор подписей после Нового года продлится с 4 по 20 января.

Для регистрации кандидата на должность Президента России необходимо собрать 300 тыс. подписей, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию РФ.

Ранее состоялось открытие Регионального избирательного штаба Владимира Путина в казанском здании ДОСААФ. Там же граждане смогут передать обращения и предложения через Общественную приемную кандидата со вторника по субботу.

Выборы Президента России состоятся в следующем году. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.