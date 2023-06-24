Рамзан Кадыров назвал ситуацию с вооруженным мятежом ножом в спину

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию с вооруженным мятежом предательством и ножом в спину. Он призвал бойцов не вестись на провокации и помнить, что безопасность государства всегда остается на первом месте.

«Все происходящее — НОЖ В СПИНУ и настоящий военный мятеж! Я ни раз предупреждал, что война не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что подобные действия, как показывает история, ведут к кровавым последствиям.

«У нас есть Верховный Главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена, сам обзванивает командиров „на земле“ и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно», — отметил Рамзан Кадыров.

Он согласился со словами Президента о том, что это «военный мятеж», и выразил поддержку главе государства.

«Обращаюсь к бойцам — патриотам нашей Родины. Не ведитесь на провокации. Какие бы цели вам ни расписывали, какие бы обещания вам ни говорили — безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего! Посмотрите, как пользуются этой ситуацией наши враги на Западе. Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки», — сказал Рамзан Кадыров.

Он добавил, что «бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности».

«Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — заключил руководитель региона.

Сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия, которые раскалывают российское общество, ударом в спину.