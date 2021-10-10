Рамиль Муллин: Трагедия в Мензелинске отозвалась большой болью в сердцах всех нижнекамцев

Исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мензелинске.

«От имени всех нижнекамцев и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким, кто сегодня потерял своих родных при крушении самолета L-410 в Мензелинске. Эта трагедия отозвалась большой болью в сердцах всех нижнекамцев», — отметил руководитель.

Муллин пожелал скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больнице. «Мысленно мы рядом с вами», — обратился он к выжившим в авиакатастрофе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Набережных Челнов выразил слова соболезнования семьям погибших при крушении самолета.