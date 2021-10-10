Мэр Набережных Челнов выразил слова соболезнования семьям погибших при крушении самолета
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выразил слова соболезнования семьям погибших при крушением самолета. Трагедия случилась сегодня утром под Мензелинском.
«Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с гибелью ваших родных и близких. Мы все глубоко потрясены этой трагедией. Это действительно невосполнимая потеря, разделяем вашу боль и скорбь. Сил и мужества вам в этот скорбный час», — говорится в сообщении.
Очевидцы отмечают, что на месте крушения самолета работают медики из Набережных Челнов. Пятерых пострадавших транспортировали в БСМП Набережных Челнов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».