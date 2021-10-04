Человек из «Августа» - кому Рамиль Муллин оставил Муслюмовский район

Отставку главы Муслюмовского района Рамиля Муллина приняли сегодня на сессии депутаты райсовета. Одновременно с ним должность оставил и руководитель исполнительного комитета Рафаэль Демидов. Руководство в районе с одобрения депутатов принял замглавы исполкома Альберт Хузин.

Фото: muslumovo.tatarstan.ru

Сторонник привлечения высоких технологий в сельское хозяйство

Череда кадровых перестановок в руководстве муниципалитетов Татарстана началась после думских выборов. Оставивший свой пост Рамиль Муллин сегодня с высокой долей вероятности возглавит Нижнекамский район после ушедшего в Госдуму РФ Айдара Метшина. А вот кресло главы Муслюмовского района может занять экс-директор ООО «Дилерский Центр Август-Агротехнологии» Альберт Хузин. Сегодня он был назначен заместителем главы Исполнительного комитета района и фактически сконцентрировал в своих руках всю власть в районе.

На заседании райсовета депутаты также объявили конкурс на замещение вакантной должности руководителя Исполкома района, которую может занять Хузин если победит в конкурсе. Затем ему нужно будет избраться в районный совет из числа депутатов которого избирается глава района.

В своем выступлении Альберт Хузин был немногословен. Он поблагодарил за оказанное доверие депутатов района и руководство республики. Хузин подчеркнул, что постарается приложить все усилия, чтобы обеспечить развитие района, как это делал его предшественник.

Альберт Хузин родом из Сарманово, он выпускник Чебоксарского кооперативного института. В разные годы Хузин являлся учредителем и генеральным директор ряда коммерческих фирм, которые занимались торговой-закупочной деятельностью и агробизнесом. С марта 2016 по декабрь 2018 года он занимал должность начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Муслюмовского района.

Альберт Хузин родом из Сарманово, он выпускник Чебоксарского кооперативного института Фото: muslumovo.tatarstan.ru

С июля 2019 года Хузин возглавил «Дилерский Центр Август-Агротехнологии». Это предприятие входит в состав управляющей компании «Август-Агро», - крупнейшего производителя рапса в России. Под управлением «Август-Агро» находятся земельные участки площадью более 160 тыс. гектаров. Кроме рапса компания выращивает подсолнечник, горох, пшеницу и ячмень.

«Дилерский Центр Август-Агротехнологии» занимается поставкой канадских посевных комплексов и другой сельхозтехники. Как указано на сайте дилерского центра, они также поставляют оборудование для уборки подсолнечника, емкости для транспортировки жидких удобрений, мобильные и стационарные растворные узлы.

У дилерского центра есть 2 склада запасных частей на всю поставляемую технику и полностью оборудованный для осуществления сервисных работ автотранспорт.

Альберта Хузина называют человеком из ближайшего окружения бывшего главы района Рамиля Муллина. Это говорит о том, что отставок в аппарате района скорее всего не последует. Впрочем, для жителей Муслюмовского района более ценным является тот факт, что Альберт Хузин является сторонником привлечения высоких технологий в сельское хозяйство.

В компании «Август-Агро» использует широкий спектр подходов к агробизнесу, в частности занимается растениеводством по технологии No-Till (не вспахивать). Это современная система земледелия, при которой поле не вспахивается и не боронуется, но укрывается измельчёнными остатками растений — мульчей. Такой подход позволяет существенно экономить топливо при сохранении высокого урожая. Кроме этого технология No-Till предотвращает водную и ветровую эрозию почвы, а также позволяет лучше сохранять влагу. Для Татарстана с учетом череды засушливых лет такой опыт может быть полезен.

Компания «Август-Агро» использует активно использует цифровые технологии в земледелии, в том числе мониторинг всходов при помощи беспилотников.

Любопытно, что одна из последних записей на страничке Альберта Хузина в Facebook посвящена как раз цифровым технологиям в АПК, причем в Муслюмовском районе. Здесь его сотрудники запустили автоматическую стацию дозации средств защиты растений.

«Станция может готовить рабочие растворы из семи различных компонентов. Более 500 рецептов можно загрузить в память», - написал Хузин в Facebook.

«Возможно, я ставил те задачи, которые на первый взгляд казались нереальными»

Чтобы оправдать доверие депутатов и руководства республики, Альберту Хузину придется приложить максимум усилий, поскольку его предшественник Рамиль Муллин установил очень высокую планку эффективности работы муниципальной власти.

За время его руководства, Муслюмовский район сделал большой скачок в развитии. В райцентре появились новые парки и скверы, новые дороги, элементы освещения. В частности, полностью был реконструирован парк Победы в Муслюмово. Здесь привели в порядок дорожки, обелиск, облагородили лесопарк. Одной из визитных карточек района стала набережная «Солнечный Ик». Для небольшого села полноценная набережная длинной в 7 километров — это крупный инфраструктурный проект, направленный на повышение качества жизни сельчан.

Рамиль Муллин установил очень высокую планку эффективности работы муниципальной власти Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Благодаря Рамилю Муллину, Муслюмовсий район в 2021 году принял всероссийский сельский Сабантуй. На обустройство майдана из бюджета Татарстана выделили порядка 40 млн рублей, которые также пошли на развитие райцентра. Не удивительно, что провожая экс-руководителя, депутаты райсовета присвоили ему звание почетного гражданина Муслюмовского района.

В своем ответном слове Муллин поблагодарил руководство Татарстана за поддержку начинаний района. «Мероприятия, которые мы проводили – августовское совещание, съезд предпринимателей, федеральный сельский Сабантуй – все это способствует тому, чтобы Масловский район узнавали. Все наши проекты – результат большого труда каждого муслюмовца. Возможно, я ставил те задачи, которые, на первый взгляд, казались нереальными, но мы смогли их реализовать», - отметил Муллин.

Бывший глава района также послал своему преемнику определенный месседж, отметив, что в Муслюмово собралась эффективная команда управленцев, способная решать задачи самого высокого уровня.

«С этой командой мы смогли сплотить народ, поднять предприятия, поставить и реализовать огромные амбициозные задачи, которые сегодня не под силу даже некоторым городам», - подчеркнул Муллин.

Сегодня во второй половине дня в Нижнекамском районе состоится сессия, где депутаты также рассмотрят вопросы, касающиеся управления городом и районом.