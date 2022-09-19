Рамиль Муллин стал мэром Нижнекамска
Рамиль Муллин, бывший руководитель исполкома Нижнекамского района, избран мэром Нижнекамска. Депутаты на горсовете единогласно поддержали его кандидатуру.
Градоначальник поблагодарил нижнекамцев и всех, кто поддержал его кандидатуру, за доверие, а также поделился впечатлениями за последний год работы главой исполкома района.
«Почти год назад я приехал в город. Это не новый для меня город, здесь родилась моя дочь. Семь лет я проработал здесь главным санитарным врачом, заместителем главы Нижнекамского района. Однако за этот прошедший год Нижнекамск для меня открылся в новом свете, с новыми ракурсами и задачами, которые стоят передо мной. У города огромный потенциал, который нужно раскрывать. Мы должны быть конкурентами на мировом рынке — и не только в рамках промышленности, но и в развитии человеческого капитала», — отметил он.
Напомним, неделю назад Рамиль Муллин избрался депутатом Нижнекамского горсовета в Шинниковском округе №9. Он победил двух конкурентов. По итогам обработки бюллетеней за Муллина проголосовали свыше 6,6 тыс. избирателей.
Рамиль Муллин фактически возглавил Нижнекамский район в ноябре 2021 года после того, как прежний глава Айдар Метшин избрался депутатом Госдумы РФ.
Чтобы стать главой Нижнекамского района, Муллину было необходимо выиграть муниципальные выборы, а затем делегироваться в Совет Нижнекамского муниципального района.
В 2001 году возглавил отдел здравоохранения администрации Муслюмовского района РТ.
В 2003 году стал главным врачом Центра Госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и Нижнекамске.
В 2006 году вступил в должность заместителя главы Нижнекамского района РТ.
В 2010 году работал заместителем руководителя исполкома по вопросам организации муниципального контроля Казани — начальником Управления административно-технической инспекции.
В 2013 году возглавил Муслюмовский муниципальный район.
В 2021 году стал руководителем исполкома Нижнекамского муниципального района.