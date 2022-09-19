Рамиль Муллин стал мэром Нижнекамска

Рамиль Муллин, бывший руководитель исполкома Нижнекамского района, избран мэром Нижнекамска. Депутаты на горсовете единогласно поддержали его кандидатуру.

Градоначальник поблагодарил нижнекамцев и всех, кто поддержал его кандидатуру, за доверие, а также поделился впечатлениями за последний год работы главой исполкома района.

«Почти год назад я приехал в город. Это не новый для меня город, здесь родилась моя дочь. Семь лет я проработал здесь главным санитарным врачом, заместителем главы Нижнекамского района. Однако за этот прошедший год Нижнекамск для меня открылся в новом свете, с новыми ракурсами и задачами, которые стоят передо мной. У города огромный потенциал, который нужно раскрывать. Мы должны быть конкурентами на мировом рынке — и не только в рамках промышленности, но и в развитии человеческого капитала», — отметил он.

Напомним, неделю назад Рамиль Муллин избрался депутатом Нижнекамского горсовета в Шинниковском округе №9. Он победил двух конкурентов. По итогам обработки бюллетеней за Муллина проголосовали свыше 6,6 тыс. избирателей.

Рамиль Муллин фактически возглавил Нижнекамский район в ноябре 2021 года после того, как прежний глава Айдар Метшин избрался депутатом Госдумы РФ.

Чтобы стать главой Нижнекамского района, Муллину было необходимо выиграть муниципальные выборы, а затем делегироваться в Совет Нижнекамского муниципального района.

Рамиль Муллин родился в 1974 году в Муслюмово Муслюмовского района ТАССР. В 1998 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «врач», в 2003-м — Казанский государственный университет по специальности «юрист», в 2004-м — Поволжскую академию государственной службы. С 1998 года работал санитарным врачом, главным врачом по коммунальной гигиене Центра Госсанэпиднадзора Муслюмовского района РТ.

В 2001 году возглавил отдел здравоохранения администрации Муслюмовского района РТ.

В 2003 году стал главным врачом Центра Госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и Нижнекамске.

В 2006 году вступил в должность заместителя главы Нижнекамского района РТ.

В 2010 году работал заместителем руководителя исполкома по вопросам организации муниципального контроля Казани — начальником Управления административно-технической инспекции.

В 2013 году возглавил Муслюмовский муниципальный район.

В 2021 году стал руководителем исполкома Нижнекамского муниципального района.