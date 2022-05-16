Рамиль Муллин: «Содержание парков в Нижнекамске оставляет желать лучшего»

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин подверг критике нижнекамские парки и скверы.

Муллин отметил, что парки, скверы и набережные являются украшением города и района, и очень важно правильно эксплуатировать эти объекты, начиная с содержания и заканчивая наполнением.

«Я просил бы на этот вопрос обращать очень серьезное внимание. К сожалению, в части содержания парков, фонтанного хозяйства у меня есть вопросы, — обратился Муллин к главе исполкома Нижнекамска Юрию Болтикову. — Содержание парков оставляет желать лучшего. Нужно посмотреть, сколько раз мы должны косить, как должны обслуживать фонтаны, обсудить детали с подрядчиком. Если есть к ним претензии — менять подрядчиков».

Муллин привел в пример успешный опыт Казани в этой области. «Нужно идти по опыту Казани и создать форму собственности, парковое хозяйство — это может быть, МКУ или МБУ, которое будет определять эксплуатацию этих парков. Должна быть и культурная часть, и функционально-техническая», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что летняя программа в парках Нижнекамска продлится до 30 сентября.