Летняя программа в парках Нижнекамска продлится до 30 сентября

Летняя программа в парках Нижнекамска стартовала 1 мая и продлится до 30 сентября. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления культуры Гузель Мубаракшина.

За это время на общественных пространствах запланировано проведение цикла игровых программ «Звонкое лето», проекта Uen fest, концертов «Вечер в парке», различных мастер-классов, кинопоказов под открытым небом, фестиваля «Теплые ладошки».

Также нижнекамцев ждут «Акустика в парке», поэтические преферансы, мероприятие «Танцующий Нижнекамск», городские плэнеры на траве, литературные пикники, театрализации и многое другое. Также в парках пройдут квесты и праздники, приуроченные к знаменательным событиям и датам.

Участие в мероприятиях примут представители библиотечной системы, детских школ искусств, творческих и сельских коллективов города. Также спикер уточнила, что в событиях парков активное участие примут сами нижнекамцы.