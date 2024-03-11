Рамиль Муллин рассказал, как полтора года пытался подключить свой дом к газу

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике рассказал, как в течение полутора лет не мог подвести газ к участку.

«Когда в первый раз мне дали дом, газа не было. Чтобы его подключить, потребовалось полтора года. Знают здесь люди, как это все было. Газовики были королями, просто так к ним было не попасть — это невозможно было. А сейчас еще дома нет, а рядом стоит уже пипка для подключения газа», — поделился Муллин.

Напомним, на прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил село Борок для многодетных семей в Нижнекамском районе, где принял участие в церемонии ввода газопровода в эксплуатацию, подведенного к 417 земельным участкам. В ходе визита руководитель республики также пообщался с жителями микрорайона.

«Передавайте привет своим детям. Построим для вас красивое и комфортное село, — сказал Раис РТ. — Город близко расположен. Село находится в красивой местности, курорт!».