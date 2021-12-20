Рамиль Муллин призвал нижнекамцев не расслабляться в новогодние праздники

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике в мэрии призвал руководителей ответственных служб не расслабляться в новогодние праздники и провести все мероприятия с учетом эпидемиологической обстановки и противопожарной безопасности.

«В течение этой недели необходимо подготовить город к мероприятиям, — обратился он к участникам совещания. — Уже очень большая работа проведена на городских площадках. Идет серьезная работа на площадках промышленных предприятий и жилищно-коммунальной сферы. Мы выходим на большие каникулы, поэтому каждое предприятие должно уделить внимание безопасности, уборке города и сельским территориям, а также Камским Полянам».

В связи с тем, что дети тоже уходят на каникулы, стоит вопрос о пожарной безопасности, безопасности на дорогах и на воде. Кроме того, на этой неделе начинаются новогодние корпоративы в коллективах. «Они должны вестись с соблюдением мер безопасности, ковид никуда не ушел. Есть вопросы, связанные с новым штаммом, о котором в последнее время много говорят. Необходимо проводить мероприятия со всеми требованиями Роспотребнадзора», — подчеркнул Муллин.

Спикер также напомнил, что на этой неделе состоится открытие елочных городков. В общей сложности огни на елках зажгутся на восьми площадках, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».