Рамиль Муллин призвал нижнекамцев к участию в «Лыжне России»

В субботу, 10 февраля, в лесном массиве физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр» пройдёт «Лыжня Нижнекамска — 2024». Мероприятие организовано в рамках ежегодной всероссийской акции «Лыжня России».

«Приглашаю всех присоединиться к лыжному забегу и провести эти выходные на свежем воздухе, с пользой для здоровья», — обратился к нижнекамцам на деловом понедельнике глава района Рамиль Муллин.

«Лыжня России» для Нижнекамска — это традиционно большой спортивный праздник, на котором ценится не только борьба за медали, но и радость общения с друзьями и коллегами. Принять участие могут все любители лыжных гонок и активного, здорового образа жизни.

Дистанция для всех участников забега составляет 1,5 км. Для подготовленных спортсменов-лыжников гонки «сильнейших» — 3 км для женщин и 5 км для мужчин.

«Лыжня Нижнекамска» начнется в 9 часов с забега «сильнейших», в 10.30 на старт выйдут руководители предприятий и учреждений, в 10.40 пройдет забег ветеранов, в 10.50 — забег нижнекамцев с ограниченными возможностями.

В 11 часов состоится массовый старт работников предприятий и учреждений, в 11.30 — массовый старт учащихся ссузов и вузов, в полдень — массовый старт школьников всех возрастов.

По итогам соревнований отличившимся участникам вручат спецпризы, кубки и дипломы. Будут отмечены как самые юные, так и возрастные бегуны, а также профессиональные спортсмены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителей Казани пригласили принять участие в «Лыжне России». Это будет 42-я массовая гонка по счету.