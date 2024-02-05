Казанцев приглашают принять участие в «Лыжне России»

В субботу, 10 февраля, в столице Татарстана пройдет 42-я массовая гонка «Лыжня России». Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

Площадки стартов будут организованы в каждом районе города:

Вахитовский и Приволжский районы — Горкинско-Ометьевский лес,

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — пойма реки Казанки вблизи улиц Гаврилова и Маршала Чуйкова,

Советский район — озеро Комсомольское в районе дома №27а по улице Парковая,

Кировский и Московский районы — стадион «Локомотив» в поселке Юдино по адресу: ул. Футбольная, 1.

Кроме того, в лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» профессиональные спортсмены будут соревноваться на дистанциях 2, 5 и 10 километров. На этой же площадке пройдет семейный забег на один километр, посвященный Году семьи. На территориях общеобразовательных учреждений будут организованы старты для школьников.

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, набрав в строке поиска «Лыжня России» и подтвердив наличие медицинской справки. С 5 по 9 февраля в пресс-центре Центрального стадиона также будет организована работа мандатной комиссии, которя будет выдавать стартовые комплекты.

Гарипов также напомнил, что в прошлом году к лыжной гонке присоединились более 20 тыс. казанцев.